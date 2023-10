El president de la federació, Félix Álvarez, ofereix al club tricolor el camp que s’està construint a Encamp

El nou estadi que la Federació Andorrana de Futbol (FAF) té projectat i està construint a Encamp podria ser la gran solució a curt termini per a l’FC Andorra. Esgotat l’acord d’usdefruit de l’Estadi Nacional a partir del juny del 2024 i obertes les converses entre totes les parts implicades, les negociacions entre el club tricolor i la FAF semblen anar per bon camí, tal com va explicar el Diari a principi d’aquest mes d’octubre. Així ho va reconèixer el president de la Federació de Futbol, Félix Álvarez, en una entrevista al programa Parlem-ne, de Diari TV. El mandatari va explicar