Joan Vinyes és vuitè a Granada, però manté les seves opcions

Actualitzada 31/10/2023 a les 06:45

La parella formada per Joan Vinyes i Jordi Mercader (Hyundai Rally2-Team Rallycar) va acabar el Ral·li ciutat de Granada en una treballada vuitena posició. Un inici sense la confiança necessària en l’escenari, amb una penalització de 10 segons inclosa i una punxada en el primer pas pel tram C va marcar les diferències al final de la prova amb els rivals més directes a la classificació provisional de la Copa d’Espanya de ral·lis de terra (CERT). El pilot andorrà i el seu company d’equip segueixen amb opcions d’estar entre els millors pel que fa al CERT, tot i no haver superat els rivals directes a Granada. Ara el Ral·li de Pozoblanco serà el que dictarà sentència.