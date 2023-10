Irati Azkargorta i Marc Casanovas, guanyadors de la 36a edició de la Copa d'Andorra

Actualitzada 31/10/2023 a les 06:43

La passada Vertical Kilometer Pal-Arinsal va tancar la 36a edició de la Multisegur Assegurances Copa d’Andorra 2023, que va comptar amb un calendari d’onze proves. En la categoria femenina, la guanyadora ha estat Irati Azkargorta, en una primera posició que va aconseguir gràcies al triomf assolit a la Jorma Urban Trail de 21 quilòmetres i a les tres segones posicions aconseguides a la Canillo Trail, a la Sant Bernabé i a la Vertical Kilometer Pal-Arinsal. El segon lloc ha estat per a Rosa Maria Nieto i el tercer, per a la resident Laura Orgué. En la categoria masculina, l’atleta de la FAM Marc Casanovas ha estat el vencedor, destacant la primera posició a la Vertical Comapedrosa, la segona posició a la Vertical dels Isards, així com a l’Otso Travessa d’Encamp 21 quilòmetres. El podi masculí l’han completat Esteve Moreno i Eusebi Solé.