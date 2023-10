Actualitzada 31/10/2023 a les 06:41

Rugby Europe ha decretat la victòria delscontra Letònia per 28 a 0 i no caldrà que es disputi el partit de la Conference 2 programat per dissabte vinent a l’Estadi Nacional. Els problemes econòmics de la Federació Letona n’han impossibilitat el desplaçament.