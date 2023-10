Actualitzada 30/10/2023 a les 06:46

L’Andorra HC va aconseguir al pavelló Comunal davant el Vilassar un triomf molt important (7-2), però que va oferir més problemes dels que va assenyalar el marcador. Els andorrans van anotar ben aviat i, tot i que van marxar al descans amb 3-1, hi havia massa dubtes. A la represa, els de Nil Castellví van sortir endollats per fer el quart i, malgrat la retallada dels catalans, l’equip tricolor va rematar la feina amb tres gols més. Un triomf per seguir a la part alta.