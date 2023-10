L’equip tricolor va saber jugar el partit que calia i va superar amb certa comoditat un delmat Baskonia

El partit contra el Baskonia es presentava verinós per al MoraBanc Andorra. El nivell de l’equip de Joan Peñarroya –que va dirigir el darrer enfrontament a la banqueta vitoriana– arribava certament retallat per les lesions i els esforços, amb dos partits en 48 hores i una rotació de vuit jugadors, que acostumen a ser més alpins. No va atendre cap concessió l’equip tricolor, que va saber fer la lectura adient per no caure en el parany i va superar amb comoditat el rival (85-68). Starks, amb 15 punts i 16 de valoració, Okoye amb 14 punts i quatre triples i