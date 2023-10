El VPC masculí s'exhibeix davant de l'INEF Lleida

Els tricolors manaven per un més que contundent 53-0 al descans

El VPC masculí va escombrar a l’INEF Lleida després d’imposar-se per un contundent 105-5 a la fase prèvia de la Divisió d’Honor Catalana. Els tricolors van dominar ja des de l’inici del partit, i manaven per 53-0 després d’un festival ofensiu, i de minimitzar els perills del conjunt lleidatà. A la represa, els de Dani Raya van mantenir el ritme fins al 105-5 final. Per la seva banda, l’equip femení del VPC va caure per la mínima (19-20) davant del CR Sant Cugat. El duel va arrencar igualat des del principi, però amb les tricolors manant al final dels primers 40