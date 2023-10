El MoraBanc Andorra esborra el Baskonia (85-68)

Actualitzada 29/10/2023 a les 19:03

El MoraBanc Andorra s'ha desfet amb comoditat del Baskonia al Poliesportiu per 85 a 68 en un partit sòlid, coral i que ha tingut a Starks -15 punts i 16 de valoració- a Okoye -14 punts- i a Tyson Pérez -10 punts i 10 rebots- com els millors de l'equip. L'equip de Natxo Lezkano ha dominat de principi a fi -ha arribat a guanyar de +21- davant un apedaçat Baskonia que s'ha presentat amb una rotació de només vuit jugadors. És la tercera victòria consecutiva i la quarta del curs per als tricolors que dissabte vinent visitaran la pista del Lenovo Tenerife.