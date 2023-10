El debut de Joan Verdú a la Copa del Món, cancel·lat pel fort vent

Actualitzada 29/10/2023 a les 13:03

El vent extrem i amb la previsió que anés en augment durant la jornada, ha fet que l'organització de la Copa del Món de gegant de Sölden, la primera cita de la temporada per a Joan Verdú, hagi decidit cancel·lar la prova. De fet, les condicions climatològiques ja la feien perillar en la primera mànega que s'ha disputat en bona part, i, de fet, un cop de vent ha estat el motiu principal que ha evitat que l'andorrà, que sortia amb el dorsal 18, hagués pogut acabar en una millor posició. Verdú havia finalitzat 27è amb un temps de 54"47, a 2"62 del millor crono, el de l'austríac Marco Schwarz, un registre condicionat al darrer pla i quan l'esquiador de la FAE estava baixant amb solvència i complia amb l'estratègia programada. Verdú ha explicat que "fins als 3/4 de traçat estava esquiant bé. No estava fent la meva millor mànega, però era una baixada sòlida, fina, correcte, sense errades i per entrar entre el 12è i el 14è al darrer pla, que era el que teníem en ment". Verdú ha afegit que ha estat en aquest pla on ha canviat tot, ja que "m'ha agafat una ràfega de vent en contra molt important i he perdut 1 segon i mig en 10 segons de pla, que és una barbaritat, perquè he fet el pitjor temps en aquesta part i això ja m'ha col·locat molt enrere". L'andorrà, però, ha assegurat treure la part positiva perquè l'incidència meteorològica "és quelcom que no depén de mi i en tot el que puc controlar sí he acabat satisfet. Ara ens mantenim tranquils i a tornar a posar el comptador a zero, perquè en cancel·lar-se la cursa ningú ha pogut puntuar". La propera cita per a Verdú al circuit de la Copa del Món serà el proper 9 de desembre a la Val d'Isère (França).