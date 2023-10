Ari Fenés acaba 15a, i Marc Gasa 38è a la Limonextreme Skyrace

Actualitzada 29/10/2023 a les 06:34

Ari Fenés va finalitzar en 15a posició a la LimoneXtreme SkyRace, prova final de la Copa del Món de curses de muntanya. Els corredors havien de completar un traçat amb 22 quilòmetres i 2.055 metres de desnivell positiu, amb trams on per exemple s’havia de pujar 285 esglaons, o amb l’ascens al Monte Carone (1.530 metres d’altitud) com a punt més alt. La corredora de la federació va completar la cursa en 3 h 16’06”, a tot just 20 minuts de la vencedora, l’espanyola Sara Alonso.

Per part seva, Marc Gasa va finalitzar la cursa en 38è lloc amb un temps final de 2 h 52’40”, a 29 minuts del guanyador, el suís Roberto Delorenzi.