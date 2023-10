La selecció femenina perd davant de Malta a la Lliga de les Nacions

La selecció absoluta femenina va caure per 5 a 0 a domicili davant de Malta a la tercera jornada de la Lliga de les Nacions en un partit en què les locals van dominar des de l’inici, i on van demostrar per què arribaven líders de grup amb sis punts en dos partits. Les malteses, més enllà d’un bon inici tricolor, no van donar cap opció a les futbolistes de José Antonio Martín, que van acabar caient a domicili contra la rival més forta del grup, però donant la cara en tot moment davant d’unes contrincants superiors en gairebé tots