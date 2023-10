El Baskonia pensa de cessar Peñarroya abans de venir al Poliesportiu

Actualitzada 27/10/2023 a les 06:52

El Baskonia podria destituir Joan Peñarroya abans de la visita que el conjunt basc ha de fer diumenge al Poliesportiu a la setena jornada de l’ACB. L’ambient ja fa unes setmanes que està enrarit a Vitòria i diversos mitjans ja donen per fet que la decisió està presa i que Dusko Ivanovic dirigirà, per quart cop, la banqueta del conjunt alabès.

Els bascos juguen avui a Atenes contra el Panathinaikos en duel d’Eurolliga, però segons les diverses informacions publicades la directiva del Baskonia té decidit destituir qui va ser entrenador del MoraBanc independentment del que passi al partit. Preguntat sobre aquesta qüestió a la prèvia, Peñarroya va manifestar que “sé que el soroll ha anat creixent, però jo no he parlat amb ningú i no tinc cap notícia de res”, a més d’afegir que “a la figura de l’entrenador se li hauria de tenir més respecte”.