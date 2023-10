Actualitzada 27/10/2023 a les 12:05

El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol (FCF) va sancionar amb 12 partits el futbolista de l’AE Vallirana que dissabte passat va agredir-ne a un de l’Enfaf Construccions Modernes (menor d’edat de 16 anys) després del partit que tots dos equips van jugar al CE Francesc Vila que té la FAF a la Massana, en el duel corresponent a la Segona Catalana juvenil de futbol sala. Un cop acabat el matx, el futbolista visitant en qüestió va propinar un cop de puny per l’esquena al jugador de l’Enfaf, deixant-lo estabornit i havent de ser evacuat a l’hospital, on va rebre l’alta unes hores després.

L’autor de l’agressió va acabar detingut per la policia, tot i que va acabar sent posat en llibertat també aquell mateix vespre. Paral·lelament a les derivades legals, el comitè de competició de la FCF va imposar-li la sanció esportiva. L’òrgan català va qualificar l’acció com a molt greu, emparant-se en l’article 387.3 c (agredir qualsevol jugador, entrenador o membre dels equips contendents), i li va imposar la màxima sanció, ja que la forquilla va de quatre a dotze.

La qüestió no acabarà encara aquí, ja que la FCF va donar 48 hores al Vallirana perquè presentés al·legacions després de la denúncia de l’Enfaf aportant proves visuals sobre les destrosses que el conjunt català hauria fet al vestidor del pavelló.