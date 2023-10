Actualitzada 27/10/2023 a les 06:49

El CTT Encamp va patir la tercera derrota de la temporada a casa contra el Falcons de Sabadell a la segona espanyola. L’equip format per Adria Crusi, Jordi Rodríguez i Patrick Rodríguez va caure per 2 a 4 en un partit que es va escapar per falta d’experiència en la categoria.