Segona visita al José Zorrilla

Actualitzada 23/10/2023 a les 06:33

Encara que no ho pugui semblar, la d’ahir no va ser l’estrena de l’FC Andorra a l’Estadi José Zorrilla. L’enfrontament entre Valladolid i FC Andorra sí que es va produir per primer cop a la història i fins ara era un partit inèdit, però, en l’anterior visita dels tricolors al feu val·lisoletà, el rival era el filial, el Valladolid Promesas. Un matís important, sens dubte.

Va ser a la temporada 92-93, aquell Andorra dirigit per Sánchez Iglesias transitava per la Segona Divisió B i era un dels clàssics de la categoria. L’Andorra dels Iñaki, Jonás, Espigulé, Lucendo, Donosti, Patri i companyia es va imposar per 1 a 3, en un enfrontament disputat l’octubre del 92 a Zorrilla. Per recordar aquella visita i per commemorar la primera vegada que el primer equip del Valladolid rebia l’FC Andorra, el club castellà va rebre la delegació tricolor a la llotja, al descans del partit. El Valladolid va lliurar un banderí amb l’escut i un detall personalitzat amb la data i el partit. De fet, el president tricolor, Ferran Vilaseca, va rebre durant el descans, a la zona de la llotja, una caixa de vi, Pago de Carraovejas personalitzat, un regal que l’entitat castellana acostuma a lliurar a tots els visitants a Zorrilla. Vilaseca va compartir sensacions amb el conseller delegat del Valladolid, Matthieu Fenaert, que va agrair la presència a la delegació tricolor. Hi va faltar, això sí, el puntet de glamur que hi hauria aportat el màxim accionista del club, l’exdavanter Ronaldo Nazario –sí que hi era la seva mà dreta, David Espinar–, que no va estar present al partit. No bufen bons vents per al brasiler, a qui l’afició reclama millors moments i que el pas per la Segona Divisió sigui al més curt possible.