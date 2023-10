La Skyrace Comapedrosa obre inscripcions pel 2024

Actualitzada 23/10/2023 a les 15:45

La Skyrace Comapedrosa ha obert les inscripcions per l'edició del 2024 per una de les carreres de referència per als amants de trail running. Les proves se celebraran del 20 al 21 de juliol a Arinsal a la Massana. Les tres curses seran la Vertical Comapedrosa el 20 de juliol que consta de 8 quilòmetres i 1.483 metres de desnivell, la Skyrace Comapedrosa, el 21 de juliol de 24 quilòmetres amb més de 2.375 metres de desnivell i la Skyrace d'Arinsal, el 21 de juliol amb 19 quilòmetres i 1.456 metres de desnivell. A més l'organització, oferirà activitats per als amants de la muntanya com carreres infantils, ioga, senderisme, vies ferrades i cinema de muntanya. Les inscripcions estan disponibles a skyracecomapedrosa.com