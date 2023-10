Doria es mostra satisfeta per la temporada i ja pensa en París

Actualitzada 23/10/2023 a les 12:09

Mònica Doria ha fet avui balanç de la temporada i s'ha mostrat "molt contenta, tant jo com tot l'equip que tenia, pel nivell que s'ha mostrat a dins de l'aigua". La palista ha assenyalat que "hem fet una molt bona feina, i hem mostrat una gran consistència a les competicions internacionals, fent un pas més endavant i mostrant-nos més a prop de les competidores top mundial".

De cara al proper curs, el principal objectiu de Doria seran els Jocs Olímpics de París, i té previst fer sis o set estades al canal gal per preparar la gran cita. Sobre les possibilitats a la prova olímpica, la palista ha explicat que "l'objectiu que ens hem marcat com a equip és fer diploma, creiem que és realista perquè és el nivell que s'ha demostrat i on hem estat enguany, i no marxa de les nostres possibilitats".