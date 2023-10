L’FC Andorra, tot i no fer un mal partit, cau a Valladolid en un partit amb infortuni i males decisions

Comprant només una part del discurs d’Eder Sarabia, a l’FC Andorra n’hauria tingut prou per sortir del José Zorrilla amb alguna cosa més que el triomf moral. L’equip tricolor no va fer un mal partit, ni de bon tros, però per guanyar a l’elit cal saber prendre millors decisions i no fallar en les zones d’influència. El futbol va de fer gols i un pla de partit perfecte només s’entén si, a banda de complir-lo, s’aconsegueixen transformar en punts els rumors. Encara que qui hi hagués davant fos tot un monstre com el Reial Valladolid, farcit de futbolistes d’aquells que