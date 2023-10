En un dels millors escenaris

L’FC Andorra visita el Reial Valladolid amb la intenció de donar un cop a la taula

Amb la inèrcia i l’oxigen que dona el vitamínic triomf contra l’Alcorcón –i la classificació per a la final de la Copa Catalunya, per què no– l’FC Andorra trepitja aquest vespre un dels estadis amb més glamur de l’actual Segona Divisió, el José Zorrilla de Valladolid. Un escenari immillorable i un gran aparador per tal que l’equip tricolor s’espolsi complexos i intenti signar el segon triomf del curs lluny de l’Estadi Nacional. L’Andorra, tal com va apuntar l’entrenador, Eder Sarabia, es troba cada cop més a prop de “ser l’equip que volem ser” i va afegir que “independentment del resultat,