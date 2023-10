Actualitzada 22/10/2023 a les 06:34

El VPC Andorra femení va perdre ahir a Barcelona, a les pistes de la UB, davant el CEU per 21 a 8, en un partit on les tricolors no van estar del tot encertades en atac i en defensa. Les noies de Dani Raya van competir fins al final, tot i que les barcelonines es van mostrar superiors. De moment, el VPC compta per derrotes –dues– els desplaçaments i l’única victòria la va aconseguir a Prada de Moles. Dissabte, les andorranes rebran el CR Sant Cugat B.