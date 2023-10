Derrota de l'FC Andorra a Valladolid (2-0)

Actualitzada 22/10/2023 a les 23:11

L’FC Andorra ha sumat la setena derrota de la temporada després de caure per 2-0 amb gols de Joni Montiel i Juric. Els tricolors s’han vist superats ben d’hora després de que Montiel anotés un gran gol amb una falta directa, i poc després l’àrbitre ha anul·lat un gol a Sylla per fora de joc. Poc a poc els tricolors s’han anat mostrant un pèl millor, i han tingut l’empat amb una doble ocasió de Scheidler, que han tret entre el pal i porter John, i de Diego González, que ha rebutjat un defensa, però quan millor semblaven els tricolors, el Valladolid ha fet el segon gràcies a Juric, que s’ha avançat al seu marcador al segon pal després d’una centrada de Joni Montiel per fer el segon. Scheidler, de nou, ha tingut el gol abans del descans, però el porter local ha pogut blocar la seva rematada.

A la represa, el Valladolid ha renunciat a anar a per l’FC Andorra, però Kenedy i Sylla han tingut el tercer en dues accions que ha tret Dani Martín, mentre que pels tricolors ha estat Lobete qui ha buscat el gol. Sarabia ha mogut la banqueta i l’FC Andorra s’ha seguit aproximant, tot i que sense acabar de generar ocasions del tot clares, com amb tirs llunyans de Bover i Benito que han marxat fora. Els tricolors han buscat un gol que tornés a entrar a l’equip al partit, i ha tingut l’opció amb un penal que ha fallat Scheidler al 96, i els tricolors han acabat sumat la setena derrota de la temporada.

L’FC Andorra es queda cinquè per la cua ara a la classificació, amb 13 punts, tres per sobre del descens, i rebrà dissabte vinent al Llevant a l’Estadi Nacional.