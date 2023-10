Actualitzada 20/10/2023 a les 07:00

Sideco FC Encamp i Ranger’s segueixen el frec a frec a la Lliga Viatges Pantours, separats per un únic punt de diferència. Els encampadans van imposar-se per un contundent 2 a 9 a l’FS La Massana, mentre que el Ranger’s va vèncer per 2 a 5 l’Esperança.