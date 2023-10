Joan Erola deixa la direcció esportiva de l'esquí de fons

Actualitzada 20/10/2023 a les 14:22

Joan Erola deixa la direcció esportiva de la secció d'esquí de fons de la FAE, així com el càrrec d'entrenador del circuit de Copa del Món dels atletes de la federació. Erola ha estat al capdavant de la secció els últims 9 anys treballant "de forma sòlida i amb bons resultats", segons expressa l'entrenador mitjançant un comunicat, i assegura que ha estat "una decisió molt meditada".La FAE destaca que amb Joan Erola l'esquí de fons andorrà ha assolit "els seus millors resultats de la història" amb Irineu Esteve i Carola Vila, a més "s'ha fet un treball de base que està donant els seus resultats, com ho demostra la figura de la jove júnior Gina del Rio". Amb tot, la federació agraeix "el treball i dedicació" d'Erola durant aquests anys i informa que treballen per "tancar la incorporació d'una nova persona professional que es posi al capdavant de la secció de fons".