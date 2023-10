Actualitzada 19/10/2023 a les 05:33

La UE Sant Julià està en espera de conèixer la resolució del comitè de competició de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) per saber si podrà competir o no enguany a la Lliga Unida. L’organisme disciplinari va reunir-se dimarts i ahir al vespre s’havia de fer pública la resolució, tot i que al tancament d’aquesta edició encara no s’havia produït aquest fet i s’espera que s’acabi coneixent avui.