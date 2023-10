Gil classifica l'FC Andorra per a la final

L’FC Andorra disputarà la seva segona final consecutiva de la Copa Catalunya després de derrotar ahir per la mínima el CE l’Hospitalet, de Tercera RFEF, en un duel decantat al tram final després d’un potentíssim xut d’Iván Gil des de fora de l’àrea que va poder trencar la igualtat que hi havia fins al moment al marcador. Ara, els tricolors buscaran la seva tercera Copa Catalunya en una final encara amb data i amb seu per confirmar. Sarabia va combinar d’inici jugadors menys habituals a l’alineació com Oier Olazabal (va debutar com a tricolor), Bomba (encara no havia jugat cap minut