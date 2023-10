El VPC incorpora el sud-africà Xolela Daniels

Es tracta d’un tres quarts de 27 anys amb qualitat tècnica i velocitat

Tot i haver arrencat ja la temporada, l’equip masculí del VPC Andorra segueix reforçant el grup i ahir va confirmar la incorporació de Xolela Daniels fins al final d’aquesta temporada. Es tracta d’un jugador sud-africà de 27 anys que juga pel centre com a tres quarts, i que arriba a l’entitat tricolor per tal d’aportar qualitat en l’àmbit ofensiu. Daniels va formar-se al seu país d’origen, on va jugar al Sharks el Griquas, el Progress RC o el KZN. A més, també ha militat al Gloria Buzau de Romania i el seu últim equip va ser el Raiders Rugby Club de