El documental 'Unzué: l'últim equip del Juancar' guanya el premi Àlex Lliteras

Actualitzada 19/10/2023 a les 20:34

El documental 'Unzué: l'últim equip del Juancar' ha guanyat el III premi Àlex Lliteras de periodisme esportiu. Es tracta d'una producció conjunta de TV3 i A Contracorriente, amb Xavi Torres, Santi Padró, Jesús Muñoz, Marta Colàs i Carles Comajuncoses com a autors. El documental ha rebut un premi dotat amb 4.000 euros, aportats pel Govern, i relata l'experiència de l'exporter del Barça. Juan Carlos Unzué, malalt d'ELA. L'accèssit, dotat amb 1.000 euros, ha estat per la periodista gironina Clara Julià pel reportatge 'Del patí de l'escola a primera divisió', publicat al Diari de Girona.La gala d'entrega de premis ha comptat amb la presència de la ministra d'Esports, Mònica Bonell, i el secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, que han destacat que els guardons com aquest "reconeixen no la feina ràpida i immediata, sinó la feina ben feta i aporten el seu granet de sorra en la defensa i promoció del bon periodisme". A més, també s'ha reconegut la trajectòria de la periodista esportiva Paloma del Río, que es va retirar de la seva carrera periodística el mes passat. Del Río va posar veu a les retransmissions de Radiotelevisió Espanyola en les competicions de gimnàstic rítmica, gimnàstica artística, patinatge artístic i hípica.