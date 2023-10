Bonell reitera que l’executiu vol ajudar l’FC Andorra, però està en espera de les novetats sobre la Borda Mateu

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, va reiterar durant la sessió d’ahir del Consell General que el Govern està pendent que l’FC Andorra li presenti el projecte de futur estadi a la Borda Mateu per saber quina és l’ajuda que pot proporcionar-li l’executiu. En resposta a una pregunta del conseller general socialdemòcrata Pere Baró, Bonell va afirmar que “nosaltres farem el màxim, però esperem el seu projecte i el Govern col·laborarà en la mesura del possible”, a més d’afegir que “si el Govern no cregués en l’FC Andorra no estaríem col·laborant amb ells”. En tot cas, la titular

#1 Quim

(19/10/23 06:21)