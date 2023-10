Govern està pendent del projecte d'estadi de l'FC Andorra

Actualitzada 18/10/2023 a les 17:49

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, ha reiterat durant la sessió de Consell General avui que l'executiu està a l'espera del projecte que presenti l'FC Andorra sobre la construcció del futur estadi per saber quin pot ser l'acompanyament que faci el Govern per evitar que l'equip marxi del país. Com a resposta a una pregunta parlamentària del conseller socialdemòcrata, Pere Baró, Bonell ha assenyalat que "nosaltres farem el màxim, però esperem el seu projecte i el Govern col·laborarà en la mesura del possible", a més d'afegir que "si el Govern no cregués en l'FC Andorra, no estaríem col·laborant amb ells".

De la seva banda, i arran de la polèmica de les últimes setmanes amb les declaracions del secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, Baró s'ha preguntat si "potser l'equip que acompanya a la ministra no és l'adequat", a més de lamentar "la imatge que es va donar d'Andorra a l'exterior, que va quedar marcada". El conseller socialdemòcrata ha afirmat que "les polítiques de DA són curtplacistes" i que potser "amb una visió a llarg termini, no estaríem en aquest punt", a més d'assenyalar que "pel PS, un projecte així i ben negociat pot ser positiu per a la imatge del país, per l'economia, i també positiu socialment". Per últim, ha etzibat a Bonell que "si de veritat hi creieu, cal treballar-hi per totes les parts".

Durant el seu torn, el conseller general de Concòrdia, Cerni Escalé, ha lloat que "el Govern no entri en xantatges i enceti una negociació d'Estat", i ha demanat a la ministra Bonell si hi havia algun acord signat o verbal amb l'FC Andorra que pogués evitar la "deslocalització del club". La titular del departament d'Esports ha reiterat que "nosaltres mai hem posat aquest escenari sobre la taula [la marxa del club]", i ha afegit que "nosaltres volem que pugui seguir al país, però tot depèn del projecte del futur estadi", a més de cloure que "és complicat trobar quina serà la solució, però el Govern mai ha posat sobre la taula la premissa de que l'equip marxi, això ho diu el contracte entre el club i la lliga espanyola si no hi ha una infraestructura que compleixi els requisits".