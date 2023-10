Frank Porté tanca l'F4 francesa amb un Top 10

Actualitzada 18/10/2023 a les 06:49

Frank Porté va tancar la temporada amb un nou Top 10 a la Fórmula 4 francesa després de la novena posició aconseguida en una de les curses celebrades al traçat de Paul Ricard. A la primera carrera, el pilot de l’ACA Club va patir un cop que no el va deixar lluitar per les posicions capdavanteres, mentre que a la segona de les carreres va tornar a mostrar el seu millor nivell, sent novè.

Amb la temporada de F4 ja acabada, Porté centrarà ara el calendari en els esports electrònics, amb la disputa fins a final d’any de l’ART GT3 / Ingear Motorsport.