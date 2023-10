Una errada defensiva al primer temps condemna els d’Eloy Casals

La selecció masculina sub 21 de futbol va perdre per la mínima contra les illes Fèroe (0-1) a la vuitena jornada del Preeuropeu de la categoria. En un duel marcat per la igualtat, una errada defensiva dels tricolors just a la mitja hora de joc va acabar decantant el partit i els tres punts en favor dels visitants. El matx va arrencar amb igualtat i amb els dos equips buscant trencar la balança, però van ser els feroesos els que ho van aconseguir a la mitja hora de joc, quan Bárdarson va aprofitar una errada de la defensa tricolor per avançar