Verdú afronta l'inici de la Copa del Món “amb molta confiança”

L’esquiador es marca com a objectiu intentar superar els Top 12 de la temporada passada

Joan Verdú ultima els detalls per al debut a la Copa del Món de gegant, que arribarà el 29 d’octubre a Solden, i va manifestar que “arribo amb molta confiança a aquesta cursa”. Després de les estades a Nova Zelanda i Suïssa, l’esquiador posarà el punt final de la pretemporada amb un últim bloc d’entrenaments a Pitzal, a Àustria, per “iniciar el mode precursa”. En una roda de premsa a la seu de Creand, Verdú va explicar ahir que l’any passat va fer “una temporada molt bona que em va fer créixer molt com a professional i crec que això ho