Les beques ARA pugen un 20% i arribaran a 94 esportistes

Hi haurà 376.321 euros al divuitè cicle de les ajudes del programa d’alt rendiment

El divuitè cicle del programa ARA (Alt Rendiment d’Andorra) augmentarà en un 20% l’import de les beques econòmiques i fins a 94 esportistes se’n podran beneficiar. En total, el Govern hi destinarà 376.321 euros, quan el cicle passat l’import era de 309.981 euros. Pel que fa a elit, hi haurà set esportistes amb la novetat de Pol Moya, que rebrà 15.000 euros, i també hi són Mònica Doria (28.000 euros), Irineu Esteve (27.000 euros), Joan Verdú (26.000 euros), Roger Puig (22.000 euros), Nahuel Carabaña (16.000 euros) i Cande Moreno (15.000 euros). La majoria seran beneficiaris del programa de tecnificació, que no