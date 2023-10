El Centre de Congressos acollirà dijous l'entrega del premi Àlex lliteras

Actualitzada 16/10/2023 a les 13:58

El Centre de Congressos d'Andorra la Vella acollirà aquest dijous la gala d'entrega de la tercera edició del premi de periodisme esportiu Àlex Lliteras. Es tracta d'un guardó organitzat de manera conjunta pel Govern, el BC MoraBanc Andorra, el Diari d'Andorra i RTVA que té com a objectiu premiar l'excel·lència periodística en l'àmbit de l'esport, així com recordar la figura del periodista que va morir al 2020.La gala de dijous on es coneixerà el treball guanyador d'aquesta tercera edició comptarà també amb la presència de Paloma del Rio, periodista de RTVE que va jubilar-se fa unes setmanes, i que va ser pionera en la difusió dels anomenats esports minoritaris, així com de l'àmbit de l'esport femení. L'acte estarà presentat pel periodista Gabriel Fernàndez, i arrencarà a les 19.00 hores amb entrada lliure.El premi està dotat amb 4.000 euros i hi haurà un accèssit de 1.000 euros. Els guanyadors de la primera edició van ser els periodistes Sique Rodríguez, Adrià Soldevila i Sergi Escudero pel cas anomenat BarçaGate, mentre que a la segona va ser el periodista Albert Llimós per la investigació pel cas d'abusos sexuals d'Albert Benaiges.