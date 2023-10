Cabanes no valora els crits de dimissió al partit de l'FC Andorra

Actualitzada 16/10/2023 a les 12:19

El secretari d'Estat d'Esports, Alain Cabanes, ha respost en la presentació de les beques ARA a les preguntes sobre les protestes viscudes ahir durant el partit de l'FC Andorra, on alguns aficionats van demanar la seva dimissió, i ha assenyalat que "no tinc res a dir, és la llibertat d'expressió, i cadascú pot dir el que li sembla". A més, en relació a la notícia de que la UE vol eliminar els camps de gespa artificial de cautxú en vuit anys (Cabanes ja havia manifestat que l'any vinent l'Estadi Nacional tindrà aquesta superfície), ha afirmat que "tenim previst parlar amb la FAF i el rugbi per veure quina superfície instal·larem, però s'ha previst una gespa artificial d'última generació".

De la seva banda, la ministra Bonell, en relació amb les converses amb l'FC Andorra, ha manifestat que "treballem en bona línia, sempre hi ha hagut col·laboració i seguirem col·laborant amb ells, i esperem que puguin explicar-nos les novetats de cara al futur".