Test de nivell per a la selecció a Romania

L’equip nacional visita els romanesos, que s’estan jugant classificar-se per l’Eurocopa

La selecció absoluta masculina tanca la penúltima aturada internacional del Preeuropeu d’Alemanya 2024 amb la visita a Romania aquesta nit (20.45 hores) a la recerca de millorar sensacions després de la derrota de l’altre dia davant de Kosovo. No serà gens fàcil, però, i és que els romanesos mantenen un frec a frec amb Suïssa i Israel (tot i tenir un partit més després que el duel de dijous entre helvètics i israelites se suspengués pel conflicte a l’Orient Mitjà) i per acabar dins de les dues primeres posicions i poder assegurar així una plaça per a l’Eurocopa del proper