Sense opcions a Romania (4-0)

Actualitzada 15/10/2023 a les 22:53

La selecció ha perdut per 4-0 contra Romania a la vuitena jornada del Preeuropeu en un duel en què no ha tingut cap opció contra els romanesos, que s'han posat líders de grup després de la golejada contra els tricolors.

Com estava previst, la pilota ha estat pels locals, amb Andorra esperant al darrere, però la primera arribada ha estat per a l'equip nacional, després d'una centrada d'una falta lateral per part de Cervós que Aarón ha enviat a fora. Mourtan ha tingut la primera per Romania amb un tir que ha tret Iker Alvarez, però el porter del Vila-real B no ha pogut fer res en un tir de falta directa d'Stanciu que s'ha colat pel pal del porter. Poc després, Hagi, amb un tir des de la frontal ha fet el segon, i ja al minut 44, els romanesos han fet el tercer després de que Marin aprofités un penal innocent comès per Marc García.

A la represa, Romania ha tornat a colpejar ben ràpid amb un gol de Coman als cinc minuts després d'un bon control i un xut potent. Andorra ha intentat respondre amb un tir de Rebés que ha marxat molt alt. Des del quart, Romania ha semblat aixecar una mica el peu de l'accelerador, aprofitant també el fet d'haver mogut la banqueta. A més de la golejada, la pitjor notícia pels tricolors ha estat l'expulsió de Moi San Nicolás per doble groga a l'afegit, que es perdrà la propera jornada.

Andorra tancarà el Preeuropeu al novembre, amb el duel a domicili a Bielorússia (es jugarà a Hongria per la sanció de la UEFA als bielorrússos) i la visita d'Israel a l'Estadi Nacional.