Remuntada èpica

El MoraBanc suma el segon triomf en capgirar 21 punts de desavantatge a l’últim quart contra l’Obradoiro

El MoraBanc Andorra va sumar ahir la segona victòria de la temporada per 92-89 contra l’Obradoiro en un duel difícil d’explicar. Els tricolors perdien per 21 punts a falta de 6’45” per al final, però a partir de llavors tot va canviar, i el caràcter de l’equip, la màgia del Poliesportiu i alguna acció arbitral favorable (els col·legiats abans havíen perjudicat clarament els homes de Natxo Lezkano) van fer que la parròquia acabés sortint amb un somriure d’orella a orella després d’una remuntada tan èpica com espectacular que dona tranquil·litat als del Principat amb el segon triomf del curs. I