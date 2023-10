El CV Encamp supera el Lleida i segueix amb el ple de triomfs

Actualitzada 15/10/2023 a les 06:51

L’Undercoverlab CV Encamp segueix amb el ple de victòries a la Primera Catalana masculina després d’imposar-se al Club INEFC Lleida per un contundent 3-0. Els tricolors van haver de suar per endur-se el primer set, on van acabar guanyant per 28-26. El conjunt encampadà va poder endur-se amb més marge el segon dels sets després de vèncer 25-17, mentre que al tercer, van guanyar 25-19. L’Undercoverlab CV Encamp lidera el grup A de Primera Catalana després de quatre victòries en quatre duels, i la setmana vinent visitarà el Sandor.