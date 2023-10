Remuntada èpica del MoraBanc (92-89)

Actualitzada 14/10/2023 a les 20:40

El MoraBanc Andorra ha sumat la segona victòria del curs a l’ACB contra el Monbus Obradoiro al Poliesportiu per 92-89. En un duel de ratxes on gairebé mai s’han trobat còmodes sobre el parquet, els tricolors han acabat traient el caràcter a l’últim quart, on han arribat a perdre per 21 punts, per remuntar i endur-se la victòria.



No han arrencat gaire bé els tricolors, que tot i una primera diferència favorable de 5-3, han vist com els gallecs li donaven la volta al marcador fent mal des del triple i des del joc interior. Un parcial visitant de 2-11 ha posat el 9-17 al marcador, i els visitants encara han pogut ampliar la diferència fins als deu punts (13-23) al primer quart. Un 0-4 des sortida de l’Obradoiro els ha situat 14 amunt (13-27), i aquesta diferència ha fet reaccionat els tricolors, que des del triple, amb quatre seguits, han retallat fins al 25-31, en mig d’un clima tens al Poliesportiu després d’un parell de males decisions arbitrals contra el MoraBanc. Maric ha emergit en el tram final de primera part, i el duel ha marxat 35-38 al descans sota una intensa xiulada del públic cap als àrbitres.

A la represa, un 6-0 del MoraBanc ha posat els tricolors per davant (41-40), però davant de cada acostament, tricolor, els gallecs responien amb un nou cop i han tornt a marxar 13 amunt (49-62) al tram final del tercer quart, on l’Obradoiro ha furgat en la ferida local, aprofitant els -nervis i el desencert, per assolir els 20 punts de diferència, i tancar el quart 52-69. L’intent de reacció i remuntada de l’últim quart després d’un 7-2 de parcial ha estat estèril, i és que l’Obradoiro ha seguit ampliant la diferència i ha arribat a vèncer per 21 (59-80). El MoraBanc anava a ratxes, i feia somiar amb la remuntada situant-se 71-83 a gairebé cinc minuts pel final, i obligant a Moncho Fernández a aturar el partit. L’11-0 de parcial ha situat els tricolors a només sis punts (77-83), i amb l’empenta de la grada han empatat 86-86 a 1’39”. I després de remuntar 21 punts, no pots deixar-ho escapar. I això és el que ha fet el MoraBanc, tancar la victòria i fer embogir el Poliesportiu amb el segon triomf del curs a l’ACB.