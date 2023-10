La nova zona de recuperació del CTEO surt a concurs

Actualitzada 14/10/2023 a les 06:35

El Govern va aprovar la licitació de les obres per ubicar la zona de recuperació dels esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino (CTEO). El nou espai facilitarà nous procediments de treball de recuperació de lesions dels esportistes, així com el seu procés de readaptació esportiva. A més, suposarà una millora a l’hora de potenciar el país per acollir estades d’equips i esportistes professionals. Amb aquests treballs es donen per finalitzats els espais previstos al projecte inicial de l’actual edifici de serveis del CTEO, una reforma engegada durant la legislatura passada.