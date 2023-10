Koldo espera “aprendre” de la derrota davant Kosovo

Actualitzada 14/10/2023 a les 06:37

La dura derrota de la selecció davant Kosovo, dijous a l’Estadi Nacional (0-3), ha deixat cert pòsit de desencís entre els jugadors i el tècnic, Koldo Álvarez de Eulate. El seleccionador va reconèixer que “fins al gol que ens han fet no havíem patit i no hem començat a ser nosaltres”. A la segona part, Andorra es va estirar per buscar l’empat i els espais que va deixar els va aprofitar Kosovo per rematar el partit amb dos gols més. “Potser m’he equivocat jo”, va apuntar el tècnic, que va afegir que la derrota “és un cop, però esperem que serveixi per aprendre. Ara no estem gaire contents”. La selecció s’enfronta a Romania demà a Bucarest.