Kevin Teixeira entrenarà a l'Stade Nautique

Actualitzada 13/10/2023 a les 06:46

Kevin Teixeira s’entrenarà durant la temporada 2023-2024 a l’Stade Nautique d’Antibes, gràcies al programa de desenvolupament de World Aquatics.

L’Stade Nautique és un històric centre d’entrenament i competició aquàtic, catalogat entre els més importants de França. Teixeira, de l’any 2005 i format al CN Escaldes, és un dels nedadors andorrans amb més projecció i un de 100 nedadors de tot el món que, des del setembre del 2023, formen part d’un selectiu programa mundial d’un any, que els col·loca en un entorn favorable per ajudar-los a assolir el seu màxim potencial aquàtic. Beneficiari del programa de beques ARA, durant la temporada 2022-2023 va formar part del grup d’entrenament d’Alfonso Maltrana, on va fer un salt qualitatiu que entre altres mèrits li va permetre debutar com a internacional en els dinovens Jocs dels Petits Estats d’Europa de Malta, als quals va accedir amb una molt celebrada marca mínima.