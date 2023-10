El MoraBanc tanca el fitxatge de Jean Montero

L’escorta dominicà es deslliga del Gran Canària i arriba cedit

El MoraBanc Andorra va tancar ahir l’arribada de l’escorta dominicà Jean Montero. El jugador, de 20 anys i 1,91 d’alçada, jugarà aquesta temporada com a cedit a l’entitat tricolor després de resoldre la situació amb el seu club, el Dreamland Gran Canària. De fet, l’equip claretià va anunciar ahir l’acord econòmic per a la venda de Montero –s’havia declarat en rebel·lia i li restava un any de contracte– i tot plegat ha suposat que es precipitessin els esdeveniments. El juny del 2024, Montero signarà, ja en propietat del MoraBanc, per a dues temporades. L’escorta va jugar la temporada passada com a cedit