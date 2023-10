Ara va de debò

Actualitzada 13/10/2023 a les 06:47

Demà a la tarda s’aixecarà el teló dels quarts de final en un cap de setmana que dictarà sentència i ens permetrà conèixer els semifinalistes d’aquesta edició de la Copa del Món de rugbi. Pronosticar els vencedors seria agosarat, però ja sabem ben segur que dels quatre principals favorits per adjudicar-se la Copa Webb Ellis dos quedaran estimbats al voral. Alhora i per l’altra banda del quadre, dos formacions que han gaudit d’un camí més planer assoliran el penúltim esglaó. París acollirà les semifinalsi Marsella les altres dues,un pèl més descafeïnades. Tots els experts donen com a segur que els equips que superin aquesta ronda parisenca, protagonitzada per Irlanda-Nova Zelanda i França-Sud-àfrica, esdevindran no tan sols i matemàticament semifinalistes, sinó que es retrobaran a la final del 28 d’octubre vinent a Saint Denis. Avançar-ne qui són figues d’un altre paner i absolutament tots els escenaris es dibuixen com a plausibles en uns partits que es presenten força igualats i que es decidiran per petits detalls. A la vora del Vieux Port i a l’ombra de la Bonne Mère, on els efluvis de la bullabessa i del pastís s’amalgamen, argentins i anglesos surten amb l’etiqueta de lleugerament favorits enfront de gal·lesos i fijians. Jo, però, no m’hi jugaria pas un pèsol.