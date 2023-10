La millor oportunitat per a la selecció

Andorra, sense Berto, rep Kosovo a l’Estadi Nacional, l’altre rival del grup que no coneix la victòria

La selecció afronta aquest vespre a l’Estadi Nacional (20.45 h) davant Kosovo una nova finestra internacional i una bona oportunitat per lluitar la primera victòria en la fase de classificació per a l’Eurocopa 2024. Ho farà amb una baixa sensible, la del davanter del Betis Deportivo Berto Rosas, que es va lesionar en el darrer partit disputat al país –davant Bielorússia– i que romandrà dos mesos i mig de baixa per un trencament subtotal del tendó de l’ísquio. El combinat de Koldo Álvarez de Eulate és conscient de la dificultat del rival, però el conjunt kosovar arriba al Principat sense