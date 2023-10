L'equip femení al complet entrena supergegant i gegant a Saas Fee

Actualitzada 12/10/2023 a les 05:49

L’equip nacional femení de la Federació Andorrana d’Esquí, amb Íria Medina, Carla Mijares, Clàudia Garcia i Jordina Caminal, s’ha desplaçat a Saas Fee (Suïssa), on també es troben Cande Moreno i Joan Verdú, per tal de trobar les millors condicions de neu a Europa i poder, d’aquesta manera, entrenar amb normalitat.

L’equip està centrant l’estada a Saas Fee per entrenar gegant i supergegant. Dilluns i dimarts van tenir doble sessió, amb cinc/sis mànegues de gegant al matí i després cinc més de supergegant. A partir d’avui ja seran tres dies de gegant per a les corredores de tècnica, mentre que Jordina Caminal farà supergegant. “Estem traient molt profit a l’estada, estem en un dels llocs a Europa on hi ha unes condicions bastant correctes i estem fent bona feina”, va explicar el tècnic de la federació, Josh Alayrach.

El grup andorrà va arribar a Saas Fee diumenge passat i tornarà a Andorra demà.