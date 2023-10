El MoraBanc fa oficial que Tyson Pérez jugarà a l'Unicaja la temporada vinent

Actualitzada 12/10/2023 a les 05:50

El MoraBanc Andorra va fer oficial ahir la marxa de Tyson Pérez a l’Unicaja Màlaga a partir de la temporada vinent, la 2024-2025. En una operació que va explicar el Diari el 21 de juliol, l’aler-pivot ha signat un acord amb l’equip que dirigeix Ibon Navarro i que serà efectiu a partir de la temporada vinent, ja que la present Tyson la podrà seguir disputant com a jugador tricolor. El comunicat emès pel club tricolor explica que “MoraBanc Andorra i Unicaja de Màlaga han arribat a un acord per la venda dels drets del jugador al conjunt andalús. En aquest mateix acord també hi ha l’entesa entre les parts per a la cessió del jugador perquè disputi aquesta temporada, la 2023-2024, amb l’equip del Principat”. Així, Tyson Pérez complirà la tercera temporada com a jugador del MoraBanc Andorra i a partir del curs vinent ja serà, a tots els efectes, jugador de l’Unicaja per a les properes tres temporades. L’acord permetia que el jugador marxés a Màlaga, però sense pagar els 400.000 euros de clàusula de sortida que tenia, sinó que podria jugar com a cedit al MoraBanc a canvi de tornar a negociar aquest import.