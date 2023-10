Actualitzada 11/10/2023 a les 13:03

Enmig de la mala maror i de l'estira i arronsa entre l'FC Andorra i Govern, el president del club tricolor, Ferran Vilaseca, ha estès la mà i ha deixat clar que el del club tricolor "és un projecte de país" i que "necessitem el suport i que les institucions hi creguin". En una de les xerrades de la primera edició del Work On Andorra, el nou espai de diàleg que ha acollit el Centre de Congressos, el president de l'FC Andorra ha afegit que "crec que aconseguirem arribar a un acord, tot i que en totes relacions hi ha moments d'estimar-se i no estimar-se. En això estem".Vilaseca ha deixat clar que "la nostra voluntat des que vam arribar era fer un projecte de país i l'exemple és que bona part del nostre capital és andorrà" i ha comentat que "nosaltres som de fets i no de paraules. Vam agafar l'equip en la cinquena divisió [Primera Catalana] i hem aconseguit portar-lo, per primer cop a la història, a la Segona Divisió". El mandatari tricolor ha posat l'accent en que "l'esport és un gran catalitzador i un reclam per expandir-se al món. Ajuda a potenciar la la marca d'un país i l'FC Andorra ha ajudat al país a traspassar fronteres".