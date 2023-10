El patir dels grans

Un cop superada la fase de grups, els quarts de final del cap de setmana vinent estan servits: Gal·les-Argentina i Nova Zelanda-Irlanda s’enfrontaran dissabte, i Anglaterra-Fiji i França-Sud-àfrica ho faran diumenge. Si n’exceptuem l’eliminació d’Austràlia i la presència dels melanesis, res de nou sota el sol. Els primers trenta dies de competició han servit per confirmar l’immens fossar que separa els anomenats Tier 1 de la resta de seleccions.

Aquests països, els habituals 10 primers del rànquing, continuen mantenint el seu estatus i no deixen seure ningú més a la seva taula. La superioritat que palesen és força preocupant per la disciplina. Es fa del tot necessari que el rugbi pugui expandir-se i travessar fronteres més enllà dels seus feus tradicionals. L’Uruguai i Portugal, a tall d’exemple, entre altres nacions emergents, han deixat entreveure moltes bones coses.

Els lusitans han protagonitzat, sense cap mena de dubte, la sorpresa més gran d’aquesta edició i potser de totes les celebrades fins a la data, tot derrotant Fiji en un partit trepidant i espectacular. Tant de bo, si continuen per aquest camí, aquestes seleccions puguin postular a jugar en igualtat de condicions i en un futur no gaire llunyà al pati dels grans, i no tan sols conformar-se que aquests darrers els convidin quan no són suficients, posant ells la seva pilota, però.